موجز أخبار الساعة 1.. طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة







نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة الواحدة ظهرًا...

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل طقس غد الجمعة، شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارا معتدل ليلا،

قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما

صدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ بإعفاء بعض الأشخاص من مناصبهم، تضمن القرار إعفاء الدكتور هشام عبد الباسط يونس من منصب محافظ المنوفية والدكتورة سعاد الخولى من منصب نائب محافظ الإسكندرية.

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

أعلنت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة عن عملية إغلاق بشارع جسر السويس لمدة يومان، بسبب مد كابلات اتصالات بعد حصول شركة المصرية للاتصالات على تصريح للقيام بتلك اﻷعمال اليوم الخميس، حتى صباح السبت وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

انتخابات الرئاسة 2018.. أين ومتى سيدلى المرشح موسى مصطفى موسى بصوته؟

أعلن حزب الغد الذى يخوض الانتخابات الرئاسية الجارية برئيسه المهندس موسى مصطفى موسى، عن المقر الانتخابى الذى سيدلى فيه مرشحه بصوته فى العملية الانتخابية التى تبدأ 26 مارس الجارى.

عمال مصر يهتفون: بنحبك يا سيسي.. ورئيس الاتحاد: سنحشد قوانا فى الانتخابات

قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمحلس النواب، إن عمال مصر على يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة فى حشد المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير النقل: تذكرة المترو ستظل بعد زيادتها أرخص وسائل المواصلات فى مصر (صور)

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن سعر تذكرة المترو سيظل الأرخص بين كل وسائل النقل فى مصر، حتى بعد زيادة سعر التذكرة، ولا بد من النظر للمرفق نظرة اقتصادية حتى نحافظ عليه.

بعثة الاتحاد الأفريقى تصل القاهرة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، وفدًا من الاتحاد الأفريقى برئاسة عبد الله ديوب وزير الشئون الخارجية السابق لجمهورية مالى، لمراقبة الانتخابات الرئاسية .

مصرع وإصابة 4 سياح أمريكيين جراء تحطم مروحية بأستراليا

لقى سائحان أمريكيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران جراء تحطم طائرة مروحية بأحد مواقع (الحيد المرجانى العظيم) بأستراليا.

عمرو دياب يعلن إحياء حفل غنائى فى دبى 6 أبريل المقبل

أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إحيائه حفلاً غنائياً بالقرية العالمية فى دبى يوم الجمعة 6 إبريل المقبل.

"حماس" تنشر تسجيلا صوتيا من كواليس اعتقال مفجر موكب رامى الحمد الله

أكد القيادى فى حركة حماس، صلاح البردويل، إلقاء الأجهزة الأمنية فى غزة القبض على مرتكب جريمة تفجير رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، موضحا أن المتهم تمت إصابته خلال تبادل لإطلاق النار.

كيف يوقف كوبر خطورة كريستيانو رونالدو فى مواجهة الغد؟

عقد هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أكثر من جلسة مع لاعبى المنتخب، شهدت شرح خطة لعب الفراعنة فى مباراة البرتغال غداً استعداداً لكأس العالم، بعد مشاهدة أكثر من فيديو لبرازيل أوروبا.

نجوم منتخب مصر يحققون أحلام أبناء شهداء الوطن.. محمد صلاح يقود حملة جمع توقيعات لاعبى الفراعنة على تى شيرت تنفيذا لطلب عمر الشبراوى.. والننى: "كان نفسى أقدر أجى أوصله بنفسى ودى حاجة بسيطة أمام دم الشهيد"

هل سمعت عن مصطلح "المسئولية الاجتماعية"؟.. بالطبع تكررت هذه الكلمة أمامك، سواء أثناء مشاهدة التليفزيون أو قراءة الصحف أو استماعك للراديو.. هذا المصطلح ظهر فى أفضل صوره وتعبيراته مساء أمس، الأربعاء، فى العاصمة السويسرية "زيورخ" عندما قاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، حملة جمع توقيعات لاعبى المنتخب المصرى على قميص وإهدائه للطفل عمر نجل الشهيد أحمد الشبراوى.

قطر تتخلى عن أخطر رجل فى العالم.. الدوحة تقدم "النعيمى" كبش فداء لجرائم تمويل التطرف فى المنطقة.. الأكاديمى القطرى متهم بدعم الإرهابيين فى سوريا والعراق وإفريقيا.. واشنطن والرباعى العربى وبغداد يطالبون بتسليمه

تخلت قطر عن الرجل الأخطر فى العالم والداعم الأول للمنظمات الإرهابية "عبد الرحمن بن عمير النعيمى"، الذى يمثل رأس الحربة فى توفير التمويل والدعم اللوجيستى للمنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط ودول الساحل والصحراء.