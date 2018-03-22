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"موانئ البحر الأحمر": إنشاء رافع ميكانيكى للسفن بسفاجا والقصير

الخميس، 22 مارس 2018 08:33 ص
"موانئ البحر الأحمر": إنشاء رافع ميكانيكى للسفن بسفاجا والقصير جانب من الاجتماع





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها مشروع إنشاء قزق (رافع ميكانيكى للسفن) ذات الحمولات حتى 800 طن على مساحة 40 ألف م2 بميناء سفاجا، وقزق (رافع ميكانيكى للسفن) ذات الحمولات حتى 400 طن على مساحة 40 ألف م2 بميناء القصير، حيث وافق المجلس على طلب شركتين متخصصتين فى هذا المجال وهما china CAMA Engineering Co. وSpanopoulos Group لزيارة موقع مشروع القزق البحرى بمنطقة سفاجا.

 

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن ذلك استعدادًا لقيام الهيئة بطرح مشروع إنشاء القزقات بنظام الاستثمار (Bot – PPP -) بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعمال الصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة البحر الأحمر (سفاجا – القصير)، وتلبية حاجة السفن المترددة على موانئ البحر الأحمر لبعض أعمال الصيانة والإصلاح، ولعدم توافر نشاط صيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة البحر الأحمر، وانعدام الإصلاح الصالحة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والمتوسطة، لذا وضعت الهيئة ضمن مشروعاتها الاستثمارية المقترحة.

 

واستعرض أبو سنة اجتماعات التنسيق المستمرة مع شركة CRBC الصينية لمشروعات موانى (سفاجا – نويبع – شرم الشيخ) بغرض تجهيز دراسات الجدوى الثلاث، والتى تتضمن التخطيط العام وتكنولوجيا التعامل فى الميناء وكذا نوعية البضائع العامة والحاويات المخطط تداولها.

 

وأشار إلى تحقيق الهيئة إجمالى إيرادات 862 مليون جنيه عن الفترة من 1/7 حتى 28/2/2018 وفائض أرباح بلغ 370 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 123% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018 خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 15/3/2018 (بمبلغ 343 مليون جنيه).

 

ووافق المجلس على مساهمة الهيئة بنسبة 5% فى الشركة المزمع إنشاؤها بهيئة ميناء دمياط للخدمات اللوجيستية، والتى تقدم خدمات لوجيستية لشركات الغاز والبترول العاملة فى شرق المتوسط واستخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء وخدمات لوجيستية أخرى مرتبطة بالنقل البحرى.

 

كما تم خلال الجلسة مناقشة تعديل فئات القرار رقم 53 لسنة 2007 عن مقابل الخدمات التى تؤدى (شيالة – فرز) بموانئ الهيئة نظرًا لعدم زيادة فئات القرار منذ عام 2007، حيث إن الفئات المقررة لا تتناسب مع ما يؤدى من أعمال بالموانئ فى ظل المتغيرات الحالية، وما يتم من استثمارات ذات تكلفة عالية، ووافق المجلس على زيادة الفئات بنسب تتناسب مع ما تكبدته الهيئة فى إنشاء البنية التحتية للميناء، وكذا الساحات التخزينية لاستقبال الزيادة فى معدلات البضائع المتدوالة.

 

وفى ختام الجلسة تم استعراض نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 28/2/2018، من حيث كمية البضائع المتداولة، والتى بلغت 4 ملايين و516 ألف طن، وإجمالى عدد الركاب والسائحين 519 ألف راكب وسائح.


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