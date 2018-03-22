مواطن يطالب فى دعوى بمحو قضايا مقيدة ضده من السجل الجنائى بعد براءته

مواطن يطالب فى دعوى بمحو قضايا مقيدة ضده من السجل الجنائى بعد براءتهالخميس، 22 مارس 2018 12:05 م
القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب محمد محسوب - أحمد عبد الهادى
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أقام المواطن أ.م.م، والذى يقطن بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب فيها بمحو القضايا التى كانت مقيدة ضده من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، ومن كارت المعلومات والسجل الجنائى بالأمن العام، والبحث الجنائى.
وقالت الدعوى القضائية التى حملت رقم 31766/ لسنة 91، إن المدعى يتضرر من القرار السلبى بالامتناع عن شطب اسمه والقضية التى كان طرفا فيها بعد الحكم لصالحه بالبراءة، حيث أنه أصيب بأضرار اجتماعية ونفسية.
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