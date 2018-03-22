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"من سجن النساء لقسم السلام".. رحلة ريهام سعيد للعودة لمنزلها بعد البراءة

الخميس، 22 مارس 2018 12:07 ص
"من سجن النساء لقسم السلام".. رحلة ريهام سعيد للعودة لمنزلها بعد البراءة ريهام سعيد





كتبت أمنية الموجى
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كشف مصدر أمنى، أن الإعلامية ريهام سعيد، انتقلت إلى سجن القناطر، لعرض حكم المحكمة على إدارة السجن لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة ومغادرة السجن بعد حصولها على البراءة من تهمة اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من عرض قرار المحكمة على إدارة السجن سيتم ترحيلها إلى مديرية أمن القاهرة، والذى يقوم بدوره بترحيل الإعلامية إلى قسم السلام محل الواقعة، ليتم عرضها على نيابة السلام، التى تقوم بالإفراج عنها من سراى النيابة، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح من اتهامهم بقضية اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر.

 

 فيما عاقبت كلاً من المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات مع إلزامهما بالمصروفات، ومعاقبة المعدة غرام عبد الفتاح بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.


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