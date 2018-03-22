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منصور بدوى: أسبوع ترشيد المياه حقق نجاحا كبيرا..والشيمى: لاتسرف المياه لو كنت على نهر جارى

الخميس، 22 مارس 2018 06:39 م
منصور بدوى: أسبوع ترشيد المياه حقق نجاحا كبيرا..والشيمى: لاتسرف المياه لو كنت على نهر جارى الحملة القومية ترشيد استهلاك المياه





كتب سيد الخلفاوى
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اختتم أسبوع ترشيد المياه فعالياته بقصر ثقافة روض الفرج بحضور رئيسا مجلس إدارة شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، ورئيس حى روض الفرج اللواء عبد القادر النورى وممثلى وزارة الرى والتعليم والبيئة والثقافة وأبناء حى روض الفرج.

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهرة، على أن نجاح أسبوع ترشيد المياه "نقطه بتفرق" يعود إلى تكاتف وتضافر كل الجهات المعنية والمواطن واستطاع الملتقى الذى تم تنظيمه من 16/3 حتى اليوم أن يصل إلى 50 ألف مواطن وهذا يعنى أن التجربه نجحت ويجب تكرارها ويجب أن يصل الوعى المائى للجميع والحفاظ على المياه هو الحفاظ على الحياه.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب للقاهرة، أن الرسول الكريم اوصانا بأن لا نسرف فى المياه وأن كنت بجوار نهر جارى منتقدا سلوك العديد من مهدرى نعمه المياه برش الشوارع وغسل السيارات والسجاد فى طرقات العمارات، مشيدا بالإجراءات التى بدأت محافظة القاهرة فى تطبيقها والغرامات التى تنفذ بواسطة الأحياء.

جدير بالذكر تم تكريم العديد من الحضور بشهادات تقدير وتضمن ختام الفعاليات فقرات فنيه لفرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة روض الفرج.

 

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