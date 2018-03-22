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ممثل الإعلاميين الأفارقة بدورة مصر: السيسي يبذل جهودا ضخمة للنهوض بالقارة

الخميس، 22 مارس 2018 02:23 م
ممثل الإعلاميين الأفارقة بدورة مصر: السيسي يبذل جهودا ضخمة للنهوض بالقارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسه مكرم محمد أحمد





كتب محمد السيد
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قال كونى زكريا، ممثل الإعلاميين الأفارقة فى الدورة التدريبية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا عديدة وضخمة لتقدم مصر والقارة، متابعا: "نعتز ونفخر ونعتبر أنفسنا سفراء لمصر لدى بلادنا".

وأضاف "زكريا"، فى كلمته بحفل تخرج الإعلاميين الأفارقة فى ختام دورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنعقد الآن، أن دورات مركز التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تهدف لتعزيز فرص الإعلام فى بلادهم.

وأشار ممثل الإعلاميين الأفارقة، إلى أن هذا التدريب يمثل تعبيرا عن حيوية التعاون الدولى بين مصر والدول الأفريقية، مختتما كلمته خلال الحفل بالقول: "سنبذل قصارى جهدنا لنمثل مصر لدى بلادنا".
 


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