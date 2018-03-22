مقيم دعوى "أوبر وكريم": سائقو التاكسى الأبيض سيدشنون اتحادا و"أبلكيشن"







كتب محمد محسوب

كشف علاء الدين محمد، مقيم الدعوى القضائية التى تسببت فى وقف نشاط " أوبر وكريم" فى مصر، عن أن سائقى التاكسى الأبيض سيبدأون إجراءات تأسيس اتحادا يضم كافة أصحاب وسائقى سيارات التاكسى فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف "محمد "فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد المقرر تأسيسه سيتولى إدارة منظومة العمل على سيارات التاكسى فى مصر عن طريق تطبيق أو"أبلكيشن"، ينظم عملهم بدلا من الطريقة الحالية التى يعمل بها السائقين، بحيث يقف التاكسى فى مواقف صغيرة أو أماكن معروفة، ويتحرك بنظام " الدور" مع الزبون فقط، وليس بطريقة عشوائية، الأمر الذى سيؤدى إلى توفير الوقود وقطع الغيار، بالإضافة إلى الحد من الزحام.

وأوضح، علاء الدين أن المنظومة الجديدة ستجذب إعلانات ودعايا تدر أرباحا لصاحب التاكسى والدولة على حد سواء، موكدا أنها ستتفوق في كافة الجوانب على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل منظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قررت الثلاثاء الماضى إيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى تستخدمانها.