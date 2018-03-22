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مقتل 4 من أفراد حرس الحدود العراقى فى كمين غربى الأنبار

الخميس، 22 مارس 2018 09:07 ص
مقتل 4 من أفراد حرس الحدود العراقى فى كمين غربى الأنبار قوات الجيش العراقى





أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس مقتل أربعة أفراد من قوات حرس الحدود فى كمين نصبه مسلحو تنظيم "داعش" غربى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن أربعة أفراد من حرس الحدود وقعوا بكمين لداعش على الطريق الدولى السريع قرب منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن، (410 كم غرب الرمادي)، غربى الأنبار" ، مضيفا أن التنظيم هاجم السيارات الخاصة بأفراد حرس الحدود بأسلحة مختلفة على الطريق الدولى السريع ما أسفر عن مقتلهم جميعا .

 

 


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