مقتل 4 من أفراد حرس الحدود العراقى فى كمين غربى الأنبار

مقتل 4 من أفراد حرس الحدود العراقى فى كمين غربى الأنبارالخميس، 22 مارس 2018 09:07 ص
قوات الجيش العراقى
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس مقتل أربعة أفراد من قوات حرس الحدود فى كمين نصبه مسلحو تنظيم "داعش" غربى المحافظة.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن أربعة أفراد من حرس الحدود وقعوا بكمين لداعش على الطريق الدولى السريع قرب منفذ طريبيل الحدودى مع الأردن، (410 كم غرب الرمادي)، غربى الأنبار" ، مضيفا أن التنظيم هاجم السيارات الخاصة بأفراد حرس الحدود بأسلحة مختلفة على الطريق الدولى السريع ما أسفر عن مقتلهم جميعا .
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