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مقتل 4 مدنيين فى غارات تركية على شمال العراق

الخميس، 22 مارس 2018 10:27 ص
مقتل 4 مدنيين فى غارات تركية على شمال العراق غارة جوية - ارشيفية





أ ش أ
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لقى 4 مدنيين مصرعهم اليوم الخميس جراء غارات جوية تركية على إقليم كردستان شمالى العراق.

وقالت مصادر عراقية لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية "إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا، جراء غارات جوية تركية على إقليم كردستان شمالى العراق، مضيفة أن الغارات استهدفت بعض القرى الحدودية الواقعة ضمن نطاق محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ودمرت الغارات عددا من مقرات حزب العمال الكردستانى الانفصالى.


ويأتى هذا التصعيد العسكرى بعد أن لمحت أنقرة إلى شن حملة عسكرية على غرار تلك التى تنفذها قواتها فى عفرين شمالى سوريا.


وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، "إن جيش بلاده سيطلق هجوما فى شمال العراق لمهاجمة قواعد الحزب الكردى".

 

 


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