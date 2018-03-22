مقتل 4 مدنيين فى غارات تركية على شمال العراق

مقتل 4 مدنيين فى غارات تركية على شمال العراقالخميس، 22 مارس 2018 10:27 ص
غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
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لقى 4 مدنيين مصرعهم اليوم الخميس جراء غارات جوية تركية على إقليم كردستان شمالى العراق.
وقالت مصادر عراقية لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية "إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا، جراء غارات جوية تركية على إقليم كردستان شمالى العراق، مضيفة أن الغارات استهدفت بعض القرى الحدودية الواقعة ضمن نطاق محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، ودمرت الغارات عددا من مقرات حزب العمال الكردستانى الانفصالى.
ويأتى هذا التصعيد العسكرى بعد أن لمحت أنقرة إلى شن حملة عسكرية على غرار تلك التى تنفذها قواتها فى عفرين شمالى سوريا.
وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، "إن جيش بلاده سيطلق هجوما فى شمال العراق لمهاجمة قواعد الحزب الكردى".
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