مقتل 4 أشخاص فى انفجار خارج فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو (تحديث)الخميس، 22 مارس 2018 04:19 م
تفجير - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة وخدمات إنقاذ إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا عندما وقع انفجار خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، أعقبه إطلاق نار.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف لرويترز "حتى الآن نقلنا أربعة قتلى وخمسة مصابين من مسرح الانفجار خارج فندق وهيلى، مؤكدا أن عدد القتلى قد يرتفع".
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