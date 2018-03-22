مقتل 4 أشخاص فى انفجار خارج فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو (تحديث)







رويترز

قالت الشرطة وخدمات إنقاذ إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا عندما وقع انفجار خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، أعقبه إطلاق نار.