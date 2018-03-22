مقتل 3 جنود أتراك فى عفرين بانفجار قنبلة يدوية الصنع

مقتل 3 جنود أتراك فى عفرين بانفجار قنبلة يدوية الصنعالخميس، 22 مارس 2018 03:48 م
بن على يلديريم
(أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم مقتل ثلاثة جنود أتراك، اليوم الخميس، فى انفجار عبوة يدوية الصنع خلال عملية نزع قنابل فى منطقة عفرين شمال سوريا حيث سيطرت القوات التركية على المدينة التى تحمل الاسم نفسه بعد خروج المقاتلين الأكراد منها.
وقال يلديريم فى خطاب نقله التلفزيون "اليوم لدينا ثلاثة شهداء، لقد سقطوا خلال عملية نزع عبوات يدوية الصنع. واكد الجيش فى بيان أن ثلاثة جنود آخرين اصيبوا بجروح.
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