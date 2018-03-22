مقتل 22 مدنياً فى غارات روسية على سوق فى بلدة بمحافظة إدلب السورية







(أ ف ب)

قُتل 22 مدنياً الخميس فى غارات استهدفت سوقا فى بلدة بمحافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد: "سقط القتلى فى غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم فى ريف إدلب الشمالي"، مشيرا إلى إصابة آخرين بجروح.