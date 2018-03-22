مقتل 22 مدنياً فى غارات روسية على سوق فى بلدة بمحافظة إدلب السورية

مقتل 22 مدنياً فى غارات روسية على سوق فى بلدة بمحافظة إدلب السوريةالخميس، 22 مارس 2018 06:18 م
غارات جوية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
قُتل 22 مدنياً الخميس فى غارات استهدفت سوقا فى بلدة بمحافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد: "سقط القتلى فى غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم فى ريف إدلب الشمالي"، مشيرا إلى إصابة آخرين بجروح.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة