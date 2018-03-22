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الخميس، 22 مارس 2018 07:18 م
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مقتل 22 مدنياً فى غارات روسية على سوق فى بلدة بمحافظة إدلب السورية

الخميس، 22 مارس 2018 06:18 م
مقتل 22 مدنياً فى غارات روسية على سوق فى بلدة بمحافظة إدلب السورية غارات جوية - أرشيفية





(أ ف ب)
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قُتل 22 مدنياً الخميس فى غارات استهدفت سوقا فى بلدة بمحافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد: "سقط القتلى فى غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم فى ريف إدلب الشمالي"، مشيرا إلى إصابة آخرين بجروح.

 

       

 


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