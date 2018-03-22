مقتل 2 من الصيادين الإيرانيين برصاص خفر السواحل التركمانى فى بحر قزوين

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أعلن ميناء تركمن فى محافظة كلستان بشمال إيران، مقتل اثنين من أصل أربعة صيادين إيرانيين تعرضوا لإطلاق نار من جانب خفر السواحل التركمانى، حيث كانوا يبحرون بالقرب من الحدود المائية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن مسئول فى ميناء تركمن، قوله إن هؤلاء الصيادين دخلوا بحر قزوين، أمس أول الثلاثاء، لغرض الصيد غير أنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل خفر السواحل التركمانى لتواجدهم فى الحدود المائية بين إيران وتركمانستان.



وأضاف المسئول الإيرانى أن خفر السواحل التركمانى ألقى القبض على اثنين من الصيادين الإيرانيين.