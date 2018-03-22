مقتل 2 من الصيادين الإيرانيين برصاص خفر السواحل التركمانى فى بحر قزوين

مقتل 2 من الصيادين الإيرانيين برصاص خفر السواحل التركمانى فى بحر قزوينالخميس، 22 مارس 2018 09:35 ص
الشرطة الإيرانية -أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن ميناء تركمن فى محافظة كلستان بشمال إيران، مقتل اثنين من أصل أربعة صيادين إيرانيين تعرضوا لإطلاق نار من جانب خفر السواحل التركمانى، حيث كانوا يبحرون بالقرب من الحدود المائية بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن مسئول فى ميناء تركمن، قوله إن هؤلاء الصيادين دخلوا بحر قزوين، أمس أول الثلاثاء، لغرض الصيد غير أنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل خفر السواحل التركمانى لتواجدهم فى الحدود المائية بين إيران وتركمانستان.
وأضاف المسئول الإيرانى أن خفر السواحل التركمانى ألقى القبض على اثنين من الصيادين الإيرانيين.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة