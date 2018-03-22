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الخميس، 22 مارس 2018 04:08 م
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مقتل وإصابة 6 أشخاص فى سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية بدمشق

الخميس، 22 مارس 2018 03:53 م
مقتل وإصابة 6 أشخاص فى سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية بدمشق جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية





دمشق أ ش أ
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أعلن مصدر فى شرطة دمشق، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء استهداف مسلحى المعارضة أحياء سكنية فى العاصمة السورية دمشق بالقذائف .

وقال المصدر، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن 3 قذائف صاروخية أطلقها مسلحون يتحصنون فى الغوطة سقطت على منازل فى منطقة برزة بدمشق؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة فى عدد من المنازل.

وأضاف المصدر، أن القذائف سقطت أيضا على أحياء شارع الثورة والمجتهد وعرنوس وساحة المرجة وشارع العابد ومحيط فندق أمية.

وأشار المصدر إلى، أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية فى دمشق ومحيطها خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فيما تسبب صاروخ أطلقه الإرهابيون على سوق شعبية فى حى كشكول بمدينة جرمانا أول أمس بمقتل 44 مدنيا وإصابة 35 آخرين.

 


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