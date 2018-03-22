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الخميس، 22 مارس 2018 01:45 م
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مقتل ما لا يقل عن 24 من عناصر طالبان فى غارات للجيش الأفغانى شمال البلاد

الخميس، 22 مارس 2018 01:26 م
مقتل ما لا يقل عن 24 من عناصر طالبان فى غارات للجيش الأفغانى شمال البلاد الجيش الأفغانى





أ ش أ
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قتل ما لا يقل عن 24 مسلحا من عناصر حركة طالبان وثلاثة من جماعات مسلحة أخرى فى غارات جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية على معاقل للجماعات المسلحة فى إقليم فارياب شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الخميس عن فيلق (شاهين 209)، التابع للجيش الأفغانى قوله إن الضربات الجوية استهدفت محيط منطقتى بشتون كوت وأندخوى التابعتين للإقليم، حيث استهدفت مروحيات الجيش مخابئ لمسلحين لتسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين وإصابة خمسة آخرين، وتدمير كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأفغانية استهدفت - كذلك - معاقل لحركة طالبان فى محيط منطقة بشتون كوت؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 من عناصرها، وإصابة 5 آخرين.


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