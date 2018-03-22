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الخميس، 22 مارس 2018 07:59 م
خالد صلاح
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معهد إيفو: الرسوم الأمريكية تقوض آفاق الصادرات الألمانية

الخميس، 22 مارس 2018 07:03 م
معهد إيفو: الرسوم الأمريكية تقوض آفاق الصادرات الألمانية المانيا





رويترز
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قال كلاوس فولرابه الخبيرالاقتصادى بمعهد إيفو اليوم الخميس، إن توقعات الصادرات الألمانية هبطت لأدنى مستوى فى أكثر من عام بفعل المخاوف من تقويض التجارة بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية.

وأضاف كلاوس، أن المعهد لا يتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد فى أوروبا مستوى قياسيا للنمو بعد هذا العام، الذى يتوقع فيه إيفو نموا بنسبة 2.6 %.

وأكد الخبير الاقتصادى بمعهد إيفو، "الجدل المثار بخصوص الحماية التجارية يترك بصمته ،فقد انخفضت توقعات الصادرات لأدنى مستوياتها فى أكثر من عام".

 

 


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اقتصاد




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