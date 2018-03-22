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"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالداخل

الخميس، 22 مارس 2018 06:28 م
"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالداخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف سؤال وجواب عن #تصويت المصريين داخل مصر.
 
 
 
كان المركز قد نشر فيديو، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار،"لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
 

 

 


 

 


 

 


 

 


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