"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالداخل

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف سؤال وجواب عن #تصويت المصريين داخل مصر.

كان المركز قد نشر فيديو، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار،"لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".