"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالداخل

"معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالداخلالخميس، 22 مارس 2018 06:28 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف سؤال وجواب عن #تصويت المصريين داخل مصر.
كان المركز قد نشر فيديو، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار،"لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
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