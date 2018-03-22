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مطار القاهرة يرفض دخول دبلوماسى أمريكى تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل

الخميس، 22 مارس 2018 10:59 ص
مطار القاهرة يرفض دخول دبلوماسى أمريكى تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل مطار القاهرة الدولى





كتبت رحاب نبيل
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رفضت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، السماح بدخول "جيرالد كريجر"، مستشار السفارة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية، بعد وصوله بجواز سفر دبلوماسى دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
 
وذكرت مصادر أمنية بالمطار، فى تصريحات صحفية، أن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، الذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة، مساعد الوزير للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول المسؤول الأمريكى، لوصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة.
 
 
 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian Dr

برافو

مش مهم البلد تكون غنيه أو فقيره.......... المهم يكون عندها مبادئ وكرامه !!!! برافو مصر

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