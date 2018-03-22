مطار القاهرة يرفض دخول دبلوماسى أمريكى تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، السماح بدخول "جيرالد كريجر"، مستشار السفارة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية، بعد وصوله بجواز سفر دبلوماسى دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، فى تصريحات صحفية، أن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، الذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة، مساعد الوزير للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول المسؤول الأمريكى، لوصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة.