مطار القاهرة يرفض دخول دبلوماسى أمريكى تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل

مطار القاهرة يرفض دخول دبلوماسى أمريكى تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثلالخميس، 22 مارس 2018 10:59 ص
مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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رفضت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، السماح بدخول "جيرالد كريجر"، مستشار السفارة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية، بعد وصوله بجواز سفر دبلوماسى دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
وذكرت مصادر أمنية بالمطار، فى تصريحات صحفية، أن سلطات الجوازات أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، الذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة، مساعد الوزير للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول المسؤول الأمريكى، لوصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Egyptian Dr
برافو
مش مهم البلد تكون غنيه أو فقيره.......... المهم يكون عندها مبادئ وكرامه !!!! برافو مصر