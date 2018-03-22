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مصر للطيران: خصم 50% على أولى رحلات موسكو المنطلقة 12 أبريل

الخميس، 22 مارس 2018 05:08 م
مصر للطيران: خصم 50% على أولى رحلات موسكو المنطلقة 12 أبريل مصر للطيران





كتبت رحاب نبيل
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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تقديم خصم على أولى رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، والمقرر أن تنطلق 12 أبريل المقبل، عقب انتهاء الموافقات من جانب السلطات الروسية.

 

وأوضحت "مصر للطيران"، أنه سيكون هناك خصم بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال، و35% خصم على الدرجة السياحية، موضحا أن الحجز مستمر حتى 29 مارس الجارى.

 

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قررت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها فى الأسطول.

 

وتخضع الرحلات المتجهة إلى موسكو لإجراءات أمنية إضافية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعة بين شريف فتحى وزير الطيران المدنى ووزير النقل الروسى، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص جيت خاص بالمبنى رقم 2 لرحلات مصر للطيران وإيروفلوت.

 
 
 
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