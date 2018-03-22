"مصر للطيران": جاهزون لنقل 200 ألف راكب خلال موسم العمرة المقبل







كتبت رحاب نبيل

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أعلنت عن سعتها المقعدية خلال موسم العمرة المقبل، التى تصل إلى 170 ألف راكب، يمكن رفعها إلى 200 ألف مقعد.

واستبعد "مسلم"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، وجود زيادة فى أسعار وتكلفة الحج للموسم المقبل، عدا اختلاف أسعار الوقود والضريبة الجديدة التى فرضتها السلطات السعودية، المقدرة بـ200 ريال سعودى.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن تأخير فتح موسم العمرة أثر بصفة كبيرة على أرباح الشركة، وأن "مصر للطيران" تأمل فى تحقيق تعادل بين المصروفات والإيرادات.