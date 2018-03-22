مصر تعرب عن خالص تعازيها فى وفاة 39 مواطنا هنديا عثر على رفاتهم بالعراق







كتب - أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص تعازيها فى وفاة 39 مواطنا هنديا تم العثور على رفاتهم جنوب غربى الموصل بالعراق مؤخرا، كانوا قد قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابى في عام 2014.

وأكد البيان، على إدانة مصر بأشد العبارات للجريمة النكراء التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى ضد مواطنى دولة الهند، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الهند الصديق فى تلك المحنة، ومقدما خالص التعازى لأسر الضحايا.

وأشار البيان، إلى أن تلك الجريمة البشعة تنضم إلى سجل الجرائم التى ارتكبها ذلك التنظيم الإرهابى بحق المدنيين العزل خلال الأعوام الماضية، كما تؤكد تلك الجريمة على مصداقية الرؤية المصرية بشأن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل ذلك التنظيم ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.