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"مصر الجديدة للإسكان": استعادة نفقات تطوير حديقة المريلاند خلال 30 شهرا

الخميس، 22 مارس 2018 12:28 م
"مصر الجديدة للإسكان": استعادة نفقات تطوير حديقة المريلاند خلال 30 شهرا هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير





كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) إنه من المنتظر استعادة ما أُنفق على تطوير حديقة المريلاند فى مصر الجديدة خلال 30 شهرا.

وأضاف "الديب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أنفقت نحو 45 مليون جنيه على تطوير الحديقة التى تملكها، وبدأت التطوير بالجزء الجنوبى، لافتا إلى أن عمليات التطوير مستمرة فى الحديقة التاريخية التى تمثل قيمة كبيرة لأهالى المنطقة، ولمصر كلها، لهذا حرصت الشركة على تطوير الحديقة بعدما عانت إهمالا كبيرا طوال سنوات.

حديقة المريلاند

حديقة المريلاند

 

وحول أعمال التطوير، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها عبارة عن عمل مشايات رخام بطول 6 كيلو مترات، وتراك أحمر بطول 3 كيلو مترات، وإنشاء 16 "برجولة" مقاسات مختلفة، و3 نوافير أرضية، وشلال متدرج، ونافورة نصف دائرية، و5 دورات مياه، وغرفتى أمن، وتطوير المدخل الجنوبى كاملا، إضافة لمسطح أخضر بمساحة 38 ألف متر مربع، وإنشاء خزان مياه أرضى للحديقة وآخر لمياه الشرب، ومنظومة حريق متكاملة، ومولدات وشبكة إنارة كاملة لكل مكونات الحديقة.

حديقة المريلاند بعد التطوير

حديقة المريلاند بعد التطوير

 

وأشاد هانى الديب فى تصريحاته، بجهود وزيرى قطاع الأعمال الحالى خالد بدوى، والسابق أشرف الشرقاوى، وجهود المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة للتعمير والإسكان، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، خاصة النائب مدحت الشريف، فى إنهاء الخلافات حول الحديقة والانتهاء من تطويرها بشكل مثالى.

جدير بالذكر، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المالكة للحديقة، قد استقرت على تحديد 20 جنيها سعرا لتذكرة دخول حديقة المريلاند بعد انتهاء أعمال تطويرها.


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حديقة الميريلاند

هانى الديب

تطوير حديقة الميريلاند

القابضة للتشييد والتعمير




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