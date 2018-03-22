مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك

مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيكالخميس، 22 مارس 2018 12:40 م
انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسئولون فى التشيك اليوم الخميس مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات بشمال العاصمة براغ.
وقالت المتحدثة باسم سلطات الإطفاء الإقليمية فلاديمارا كريكوفا - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إن الحادث تسبب فى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.
ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
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