مصرع 17 شخصا جراء انحراف حافلة فى تايلاند







أ ف ب

قُتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء انحراف حافلة عن طريقها فى شمال شرق تايلاند واصطدامها بشجرة، وفق ما ذكرت السلطات الخميس.

وصرح مسؤول فى دائرة الطوارئ الطبية المحلية لوكالة فرانس برس "أن عدد القتلى الحالى هو 17، وهناك 33 جريحا". وأضاف أن بين الجرحى عشرة أشخاص حالهم حرجة.

ووقع الحادث فى مقاطعة ناخون راتشاسيما، وكانت الحافلة تقلّ حوالى 50 شخصا.

وقال رئيس إدارة الوقاية من الكوارث فى ناخون راتشاسيما إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بينما كانت تسير فى اتجاه منحدر، قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بشجرة كبيرة.