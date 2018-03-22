مصرع وإصابة 4 سياح أمريكيين جراء تحطم مروحية بأستراليا

مصرع وإصابة 4 سياح أمريكيين جراء تحطم مروحية بأسترالياالخميس، 22 مارس 2018 11:50 ص
تحطم مروحية - أرشيفية
أ ش أ
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لقى سائحان أمريكيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران جراء تحطم طائرة مروحية بأحد مواقع (الحيد المرجانى العظيم) بأستراليا.
وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، أن الطائرة المخصصة لخمسة ركاب فقط تحطمت على بعد 65 كيلومترا شمال شرق جزر (وايت صنداي)، فيما وضحت السلطات الجوية التابعة للجزر أن الطائرة تحطمت أثناء اقترابها من جسر عائم خلال محاولة الهبوط.
ومن جانبها، أوضحت السفارة الأمريكية فى أستراليا، أنها على علم بمصرع مواطنين أمريكيين اثنين وأنها تقدم كافة المساعدات القنصلية المناسبة وتعمل مع السلطات لتحديد سبب الحادث، فيما أكد مكتب سلامة النقل الأسترالى أنه يجرى التحقيق فى حادث تحطم الطائرة.
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