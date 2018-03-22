مصرع نجار مسلح وإصابة 2 فى انهيار جزئى لعقار من طابقين بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

لقى نجار مسلح مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انهيار جزء من عقار بشارع المحكمة ببندر إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو بسقوط جزء من عقار بشارع المحكمة ببندر إدكو، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم عمل كردون أمنى حول العقار ملك "على ع ح" 25 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان والمكون من طابقين، وتبين سقوط جزء من أحد حوائط الطابق الثانى، ونتج عنه وفاة "أحمد ا م" 19 سنة نجار مسلح، ومقيم بندر إدكو وإصابة كل من، "رشدى م ا" 43 سنة نجار مسلح، و"سعدع ع" 54 سنة نجار مسلح ومقيمان بندر إدكو بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج.

وبسؤال مالك العقار قرر بأنه حال قيام المذكورين بأعمال البناء وتركيب الشدة الخشبية بسقف الطابق الثانى بالمنزل سقط عليهم جزء من إحدى الحوائط، وأضاف بوجود ترخيص بناء صادر من الوحدة المحلية.

وبسؤال المصابين ووالد المتوفى "إبراهيم معوض حسن" 48 سنة ومقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

على جانب آخر، سادت حالة من الخوف بين الأهالى بمنطقة أفلاقة التابعة لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة، صباح اليوم الخميس، عقب انهياز جزئى لعقار مكون من طابقين غير مأهول بالسكان.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجده بسقوط جزء من عقار بمنطقة إفلاقه بدائرة القسم، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول العقار ملك محمد ا أ 36 سنة موظف ومقيم بذات العنوان والمكون من دور أرضى وطابقين علويين غير مأهول بالسكان، وتبين سقوط جزء من سقف الدور الثاني، ووجود بعض الشروخ والتصدعات بحوائط العقار دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك العقار قرر بمضمون ماتقدم، وعلل ذلك لقدم العقار، وأضاف بإخلائه منذ فترة لصدور قرار إزالة من الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شئونها وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية للمعاينة واتخاذ اللازم، وتم استصدار قرارات إخلاء فورية لعدد 3 عقارات مجاورة للعقار المشار إليه، وتم الإخلاء لحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها، وتحرر المحضر اللازم.