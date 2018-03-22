video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع نجار مسلح وإصابة 2 فى انهيار جزئى لعقار من طابقين بالبحيرة

الخميس، 22 مارس 2018 11:27 ص
مصرع نجار مسلح وإصابة 2 فى انهيار جزئى لعقار من طابقين بالبحيرة انهيار منزل - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى نجار مسلح مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انهيار جزء من عقار بشارع المحكمة ببندر إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو بسقوط جزء من عقار بشارع المحكمة ببندر إدكو، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم عمل كردون أمنى حول العقار ملك "على  ع ح" 25 سنة سائق، ومقيم بذات العنوان والمكون من طابقين، وتبين سقوط جزء من أحد حوائط الطابق الثانى، ونتج عنه وفاة "أحمد ا م" 19 سنة نجار مسلح، ومقيم بندر إدكو وإصابة كل من، "رشدى  م ا" 43 سنة نجار مسلح، و"سعدع ع" 54 سنة نجار مسلح ومقيمان بندر إدكو بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج.

وبسؤال مالك العقار قرر بأنه حال قيام المذكورين بأعمال البناء وتركيب الشدة الخشبية بسقف الطابق الثانى بالمنزل سقط عليهم جزء من إحدى الحوائط، وأضاف بوجود ترخيص بناء صادر من الوحدة المحلية.

وبسؤال المصابين ووالد المتوفى "إبراهيم معوض حسن" 48 سنة ومقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

على جانب آخر، سادت حالة من الخوف بين الأهالى بمنطقة أفلاقة التابعة لقسم شرطة دمنهور بالبحيرة، صباح اليوم الخميس، عقب انهياز جزئى لعقار مكون من طابقين غير مأهول بالسكان.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجده بسقوط جزء من عقار بمنطقة إفلاقه بدائرة القسم، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول العقار ملك محمد ا أ 36 سنة موظف ومقيم بذات العنوان والمكون من دور أرضى وطابقين علويين غير مأهول بالسكان، وتبين سقوط جزء من سقف الدور الثاني، ووجود بعض الشروخ والتصدعات بحوائط العقار دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك العقار قرر بمضمون ماتقدم، وعلل ذلك لقدم العقار، وأضاف بإخلائه منذ فترة لصدور قرار إزالة من الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شئونها وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية للمعاينة واتخاذ اللازم، وتم استصدار قرارات إخلاء فورية لعدد 3 عقارات مجاورة للعقار المشار إليه، وتم الإخلاء لحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها، وتحرر المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بادكو

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار البحيرة

انهيار عقار

ادكو

محافظة البحيرة




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة