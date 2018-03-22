مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالحوامدية

حادث قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى طفل مصرعه، اليوم، الخميس، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالحوامدية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بمصرع طفل نتيجة اصطدام قطار به.
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور طفل السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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