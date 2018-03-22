مصرع طفل تحت عجلات القطار بمنيا القمح فى الشرقية







الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية العزيزية، منيا القمح بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بمصرع الطفل "محمد ع ع" 10 سنوات أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية العزيزية، صدمه القطار رقم 971 القادم من بنها إلى الزقازيق وتوفى فى الحال.

وتبين من التحريات أن الطفل مقيم بأشمون محافظة المنوفية، وكان بصحبه والدته لزيارة عائلة بقرية العزيزية، وأن الطفل كان بصحبة أمه وفجأة عبر المزلقان مسرعا فصدمه القطار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2339 إدارى منيا القمح لسنة 2018.