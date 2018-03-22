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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

الخميس، 22 مارس 2018 11:35 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف حادث سيارة - صورة أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

 
وانتقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سيوف الجامعى لشخص يدعى "أيمن حسنى على" 30 سنة، ونقل اثنين مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم طارق محمد عبد السلام 28 سنة، ياسر رضوان مدنى 30 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

 


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