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الخميس، 22 مارس 2018 06:26 م
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مصرع شخص وإصابة ابنته فى حادث تصادم بطريق بورسعيد الإسماعيلية

الخميس، 22 مارس 2018 06:25 م
مصرع شخص وإصابة ابنته فى حادث تصادم بطريق بورسعيد الإسماعيلية حادث - أرشيفية





بورسعيد- محمد فرج
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لقى عادل جلال سليمان الهندى 55 سنة مصرعه، منذ قليل، فى حادث سيارة ملاكى أمام محطة وقود الوطنية بقرية الكاب طريق بورسعيد الإسماعيلية، بينما أصيبت ابنته 15 سنة، وتم نقلها إلى طوارئ مستشفى القنطرة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بحى المناخ وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

 

 

 
 

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