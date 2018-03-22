مصرع شخص وإصابة ابنته فى حادث تصادم بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع شخص وإصابة ابنته فى حادث تصادم بطريق بورسعيد الإسماعيليةالخميس، 22 مارس 2018 06:25 م
حادث - أرشيفية
بورسعيد- محمد فرج
إضافة تعليق
لقى عادل جلال سليمان الهندى 55 سنة مصرعه، منذ قليل، فى حادث سيارة ملاكى أمام محطة وقود الوطنية بقرية الكاب طريق بورسعيد الإسماعيلية، بينما أصيبت ابنته 15 سنة، وتم نقلها إلى طوارئ مستشفى القنطرة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بحى المناخ وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة