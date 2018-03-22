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مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى بالإسكندرية

الخميس، 22 مارس 2018 10:56 ص
مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى بالإسكندرية انقلاب مقطورة - صورة أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى شخصان مصرعهما فى انقلاب سيارة من أعلى كوبرى الكيلو 48- الطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية.

 

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة من أعلى كوبرى الكيلو 48 - الطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية.

 

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها بالفحص وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ع ج س"مصر نقل بمقطورة الغربية مُحملة ببنجر السكر قيادة "ش ع ح"  33 سنة سائق أعلى الكوبرى المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بسور الكوبرى وسقوطها من أعلى بأرض زراعية دون تأثير على حركة السير بالكوبرى.

 

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومستقلها "م ل ع" 26 سنة عامل، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العامرية العام، حدثت تلفيات بسور الكوبرى والسيارة وجارى رفع السيارة وحمولتها بمعرفة إدارة الحماية المدنية. تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.


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الاسكندرية

كوبرى

سيارة نقل

انقلاب سيارة

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