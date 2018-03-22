مصادر: معادن السعودية تخاطب بنوكا لإعادة تمويل قرض وحدة







رويترز

قالت 3 مصادر مصرفية مطلعة إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تسعى لإعادة تمويل قرض بنحو مليار دولار لوحدتها شركة البوكسايت والألومينا.

كانت معادن التى تسيطر عليها الدولة فوضت بي.ان.بى باريبا والبنك الأهلى التجارى لتقديم المشورة بخصوص جمع التمويل، وأجرت مباحثات مع البنوك خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تسهيل إعادة تمويل من المتوقع أن يكون مقوما بالريال والدولار الأمريكي.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن تكون الصفقة فى حدود المليار دولار، لكنها لم تستكمل بعد. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

تأسست وحدة البوكسايت والألومينا، التى تملك معادن 74.9 بالمئة فيها وألكوا 25.1 بالمئة، فى 2009 وهى أحد 3 مشروعات مشتركة بين الشركتين تجرى معادن عمليات الألومنيوم من خلالها.