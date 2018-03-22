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مصادر سورية: أنباء عن إقامة أمريكا قاعدة عسكرية جديدة بدير الزور

الخميس، 22 مارس 2018 04:48 م
مصادر سورية: أنباء عن إقامة أمريكا قاعدة عسكرية جديدة بدير الزور عناصر من الجيش الأمريكى





دمشق أ ش أ
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أفاد مصادر ميدانية سورية، اليوم الخميس، بأن هناك أنباء عن إقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية جديدة بدير الزور فى سوريا.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن هناك تقارير إخبارية تفيد بإقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية متقدمة فى حقل العمر النفطى جنوب شرقى دير الزور، ونقلت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات إليها، بما فى ذلك صواريخ وآليات عسكرية وغير ذلك من المعدات".

يذكر أن دمشق كانت قد اعتبرت التواجد العسكرى الأمريكى على أراضيها انتهاكا للسيادة السورية، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كما استنكرت روسيا التواجد الأمريكى على الأراضى السورية، مشددة على أنه غير شرعي، واعتبرت أن بقاء القوات الأمريكية فى سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش" يدل على أن واشنطن تنوى البقاء لفترة طويلة.

 


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