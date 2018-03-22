مصادر: الإمارات تؤجل تدشين أول مفاعل نووى بمحطة براكة عاما لمشكلات بالتدريب







رويترز

قال مصدران لرويترز إن أول مفاعل نووى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى كان من المقرر افتتاحه العام الماضى، تأجل افتتاحه مجددا إلى 2019 بسبب مشاكل فى التدريب.