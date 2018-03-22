مصادر: الإمارات تؤجل تدشين أول مفاعل نووى بمحطة براكة عاما لمشكلات بالتدريب

مصادر: الإمارات تؤجل تدشين أول مفاعل نووى بمحطة براكة عاما لمشكلات بالتدريبالخميس، 22 مارس 2018 04:15 م
محطة براكة بالإمارات
رويترز
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قال مصدران لرويترز إن أول مفاعل نووى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى كان من المقرر افتتاحه العام الماضى، تأجل افتتاحه مجددا إلى 2019 بسبب مشاكل فى التدريب.
ومحطة براكة البالغ قيمتها 24.4 مليار دولار هى أكبر مشروع قيد الإنشاء فى العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وستكون الأولى فى العالم العربى.
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