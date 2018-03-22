مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى

مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسىالخميس، 22 مارس 2018 08:34 م
مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان سابقا
كتبت فاطمة ياسر
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قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، والمرشحة السابقة لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو، إن المرأة هي نصف المجتمع ولكنها هي من تربي النصف الآخر، ولذلك يجب أن تأخذ حقها في التعليم والصحة لكي تستطيع أن تفعل ذلك بشكل صحيح.
وأشارت خطاب، خلال ختام أمسية قضايا المرأة المقامة فى مستشفي علاج سرطان الأطفال، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة حقوقها، فهناك 89 نائبة بالبرلمان و6 وزيرات في الحكومة المصرية.
وحث المواطنين علي انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقائلة:" صوتى لرئيس السيسى".
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