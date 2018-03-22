video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى

الخميس، 22 مارس 2018 08:34 م
مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان سابقا





كتبت فاطمة ياسر
إضافة تعليق

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، والمرشحة السابقة لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو، إن المرأة هي نصف المجتمع ولكنها هي من تربي النصف الآخر، ولذلك يجب أن تأخذ حقها في التعليم والصحة  لكي تستطيع أن تفعل ذلك بشكل صحيح.

وأشارت خطاب، خلال ختام أمسية قضايا المرأة المقامة فى مستشفي علاج سرطان الأطفال، إن رئيس  الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة حقوقها، فهناك 89 نائبة بالبرلمان و6 وزيرات في الحكومة المصرية.

وحث المواطنين علي انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقائلة:" صوتى لرئيس السيسى".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشفى 57357 تطلق حملة لتحليل فيتامين "د" والتوعية بأهميته

اليوم.. ندوة فى مستشفى "57357" عن قضايا المرأة

عبد الفتاح السيسى

صحة

اخبار الصحة

الصحة

الانتخابات




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة