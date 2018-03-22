مشيرة خطاب: صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسى







كتبت فاطمة ياسر

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، والمرشحة السابقة لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو، إن المرأة هي نصف المجتمع ولكنها هي من تربي النصف الآخر، ولذلك يجب أن تأخذ حقها في التعليم والصحة لكي تستطيع أن تفعل ذلك بشكل صحيح.

وأشارت خطاب، خلال ختام أمسية قضايا المرأة المقامة فى مستشفي علاج سرطان الأطفال، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة حقوقها، فهناك 89 نائبة بالبرلمان و6 وزيرات في الحكومة المصرية.

وحث المواطنين علي انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقائلة:" صوتى لرئيس السيسى".