مشاجرة بين عائلتين وحريق عقار بسبب خلافات سابقة بأبو النمرس







كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز أبو النمرس اليوم، الخميس، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أسفر عن إصابة عدد من طرفى المشاجرة، ونشوب حريق بعقار ملك أحد المتشاجرين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية فى أبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبصحبتهم رجال الحماية المدنية، حيث تم السيطرة على الحريق الذى شب بعقار ملك أحد المتشاجرين.

وكشفت ترحيات رجال المباحث، أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم السيطرة عليها وضبط طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.