مسيرة بحافلة تجوب شوراع القاهرة والجيزة للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات







كتب مصطفى السيد - تصوير محمد فوزى

انطلقت قبل قليل مسيرة بحافلة مكشوفة تنظمها مجموعة من الشباب التابعين لحملة داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتقل مجموعة من شباب الحملة من أمام جامعة القاهرة.

وجابت الحافلة شوراع محافظة الجيزة والدقى والمهندسين ومصر الجديدة بإذاعة أغانى بشرة خير، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحققت خلال ولايته الأولى، كما وزع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر وكتيب إنجازات الرئيس السيسى.

من جابنها، قالت أسما رؤوف، المتحدث الإعلامى باسم حملة "يلا..سيسى"، إن الفعالية تأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات التى تقوم بها الحملة لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت أن الهدف هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض إنجازات الرئيس السيسى من خلال توزيع كتيبات وبوسترات.

وأشارت إلى أن الحملة ستعقد مؤتمرها الأخير غدا قبل الصمت الانتخابى، وسيشارك به رجال أعمال وشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.