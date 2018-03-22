مسيرة بحافلة تجوب شوراع القاهرة والجيزة للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

مسيرة بحافلة تجوب شوراع القاهرة والجيزة للتوعية بالمشاركة فى الانتخاباتالخميس، 22 مارس 2018 06:33 م
حمله يلا سيسى
كتب مصطفى السيد - تصوير محمد فوزى
إضافة تعليق
انطلقت قبل قليل مسيرة بحافلة مكشوفة تنظمها مجموعة من الشباب التابعين لحملة داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتقل مجموعة من شباب الحملة من أمام جامعة القاهرة.
وجابت الحافلة شوراع محافظة الجيزة والدقى والمهندسين ومصر الجديدة بإذاعة أغانى بشرة خير، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحققت خلال ولايته الأولى، كما وزع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر وكتيب إنجازات الرئيس السيسى.
من جابنها، قالت أسما رؤوف، المتحدث الإعلامى باسم حملة "يلا..سيسى"، إن الفعالية تأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات التى تقوم بها الحملة لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت أن الهدف هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه سيتم عرض إنجازات الرئيس السيسى من خلال توزيع كتيبات وبوسترات.
وأشارت إلى أن الحملة ستعقد مؤتمرها الأخير غدا قبل الصمت الانتخابى، وسيشارك به رجال أعمال وشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة