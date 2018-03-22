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"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة باستاد طنطا

الخميس، 22 مارس 2018 11:25 م
"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة باستاد طنطا





الغربية - أحمد زيادة
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أقيم اليوم، الخميس، موتمر حاشد حضره الآلاف من مراكز محافظة الغربية لتأييد الرئيس السيسى تحت رعايه حزب مستقبل وطن باستاد طنطا الرياضى حضر الموتمر محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والنائب سامح حبيب، والنائب فواد حسب الله، والنائب محمد زايد، والنائب خالد مصباح، والنائب محمد بدراوى، أمين التنظيم بالحزب، ومحمد حماد، أمين محافظة الغربية.

 

كما حضر النائب محمد سعد بدران، والنائب اللواء سعيد طعيمة، والشيخ بكر عبد الهادى وكيل وزارة الأوقاف.

 

قال محمد عرابى إن مصر مرت بفترة عصيبة واقتربنا جدا من هدفنا ومتأكد من الناس، وأن يوم 26 سيترجم وجودها أمام اللجان وأننا نحافظ على تقدمنا واستمرارنا بتقديم مستقبل أفضل.

 

وأضاف النائب سامح حبيب، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالغربية، أننا جئنا الزعيم عبد الفتاح السيسى الذى استطاع أن يحافظ على استقرار وأمن مصر واستطاع أن يحقق العديد من الإنجازات التى يعجز عن تحقيقها غيره مؤكدا فى ختام حديثه.

 

وفى ختام كلمته أفاد بان الرئيس السيسي إنجازاته تتحدث عن نفسها كما أكد أنه على ثقه لأن جموع محافظه الغربية ستنزل لتأييد الرئيس السيسى كنوع من العرفان والتقدير لما قدمه لمصر.

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مؤتمر-حاشد-لمستقبل-وطن-لدعم-السيسي-لفترة-رئاسه-ثانيه-باستاد-طنطا-(5)
 

 

مؤتمر-حاشد-لمستقبل-وطن-لدعم-السيسي-لفترة-رئاسه-ثانيه-باستاد-طنطا-(6)
 

 


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