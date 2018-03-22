مساعد محافظ كفر الشيخ يترأس حملة لإزالة الأدوار المخالفة







كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيح ورئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة حالتي مخالفة لشروط الترخيص بأدوار زائدة على الرخصة بأول شارع الاستاد، أمام مدرسة الزراعة أول شارع الشهيد العيد فايد أمام مسجد السيدة خديجة، وتم إيقاف الاعمال وفك الشدة الخشبية بمعرفة العاملين بالوحدة والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض على النيابة ومازالت الحملة مستمرة يوميا.

وطالب الحشاش، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أماكن مخالفات البناء أو مخالفة شروط الترخيص أو تعلية لأداور بالمخالفة أو التعدى على أملاك الدولة .

وقال مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وقف أي مسئول عن العمل من الادارة الهندسية والمخالفات ورؤساء الأحياء ومديرى الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقف مخالفات بناء فى نطاق منطقة وعمل ولا تهاون مع المعتدين أو المقصرين.

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع"، هناك إجراءات صارمة ضد مخالفات البناء ومخالفة شروط الترخيص المنموحه للمواطن ولن يسمح بذلك من المسئولين، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة، وتنفيذ القانون بكل دقه والغرامات الفورية والحبس ومصادرة المعدات مصير المتعدين والمقاول المشارك في المخالفة .