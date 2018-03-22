مسابقة "المعلم الصغير" لتنمية قدرات تلاميذ المدارس بالبحيرة







البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

نظمت، منذ قليل، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مسابقة "المعلم الصغير" بمدرسة أحمد عفت بدمنهور، وذلك بحضور 15 متسابقا من طلاب المرحلة الإعدادية يمثلون 15 إدارة تعليمية بالمحافظة.

من جانبه، أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية تلك المسابقة من أجل تنمية مهارات التفكير والإبداع لطلاب المرحلة الإعدادية، مضيفا أن مسابقة المعلم الصغير هو جزء من استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير أساليب عرض المناهج الدراسية بطريقة مبتكرة، وذلك لتنمية قدرات التلاميذ على التعلم الذاتى.

وأوضحت منال المصرى منسق التعلم النشط بمدرسة الجمهورية، أن تنظيم هذه المسابقة يهدف إلى بث روح المنافسة بين طلاب المدارس واكتشاف مواهبهم العلمية والإبداعية.

وقالت مريم جمال منصور إحدى المشاركات بالمسابقة بمادة اللغة الانحليزية، أن هذه المسابقة قد ساهمت بشكل لافت فى تنمية قدرتها على التفكير وإكسابها المزيد من الثقة بالنفس، وتطوير الذات من خلال محاكتها لدور المعلم فى العديد من المواقف التعليمية.

وأضافت أن هذه المسابقة جعلت الكثير من الطلاب يعرفون ما يبذله المعلمون من مجهود لتوصيل المعلومة للطلاب الأمر الذى ساهم فى إعلاء قيمة المدرسة والقائمين عليها.