video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسابقة "المعلم الصغير" لتنمية قدرات تلاميذ المدارس بالبحيرة

الخميس، 22 مارس 2018 01:35 م
مسابقة "المعلم الصغير" لتنمية قدرات تلاميذ المدارس بالبحيرة جانب من المسابقة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

نظمت، منذ قليل، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مسابقة "المعلم الصغير" بمدرسة أحمد عفت بدمنهور، وذلك بحضور 15 متسابقا من طلاب المرحلة الإعدادية يمثلون 15 إدارة تعليمية بالمحافظة.

 

من جانبه، أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية تلك المسابقة من أجل تنمية مهارات التفكير والإبداع لطلاب المرحلة الإعدادية، مضيفا أن مسابقة المعلم الصغير هو جزء من استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير أساليب عرض المناهج الدراسية بطريقة مبتكرة، وذلك لتنمية قدرات التلاميذ على التعلم الذاتى.

 

وأوضحت منال المصرى منسق التعلم النشط بمدرسة الجمهورية، أن تنظيم هذه المسابقة يهدف إلى بث روح المنافسة بين طلاب المدارس واكتشاف مواهبهم العلمية والإبداعية.

 

وقالت مريم جمال منصور إحدى المشاركات بالمسابقة بمادة اللغة الانحليزية، أن هذه المسابقة قد ساهمت بشكل لافت فى تنمية قدرتها على التفكير وإكسابها المزيد من الثقة بالنفس، وتطوير الذات من خلال محاكتها لدور المعلم فى العديد من المواقف التعليمية.

 

وأضافت أن هذه المسابقة جعلت الكثير من الطلاب يعرفون ما يبذله المعلمون من مجهود لتوصيل المعلومة للطلاب الأمر الذى ساهم فى إعلاء قيمة المدرسة والقائمين عليها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم البحيرة يستقبل رئيس لجنة العلاقات العامة بإتحاد طلاب مصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

مسابقة المعلم الصغير

مديرية التعليم بالبحيرة




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة