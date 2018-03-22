مسئول أمريكى: إعفاء الاتحاد الأوروبى و 6 دول أخرى من رسوم الفولاذ والألومنيوم

مسئول أمريكى: إعفاء الاتحاد الأوروبى و 6 دول أخرى من رسوم الفولاذ والألومنيومالخميس، 22 مارس 2018 04:59 م
الاتحاد الأوروبى
أ ف ب
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أعلن مسئول أمريكى بارز الخميس، إنه سيتم إعفاء دول أوروبا و6 دول أخرى من رسوم الفولاذ والألومنيوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقال ممثل التجارة الأمريكى روبرت لايتيزر أمام لجنة فى مجلس الشيوخ إن ترامب أمر بـ"تعليق" فرض الرسوم فيما تجري محادثات لايجاد حل دائم، مضيفا "لدينا أوروبا" ثم أضاف أنه سيتم إعفاء الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم البالغة 25% على الفولاذ و10% على الألومنيوم.
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