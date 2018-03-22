مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كان المركز قد نشر فى وقت سابق مقطع فيديو لحث سيدات مصر على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ينطلق التصويت فيها خلال أيام، وذلك تحت شعار "لو ملكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".