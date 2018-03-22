مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميسالخميس، 22 مارس 2018 10:40 ص
مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى مختلف محافظات مصر.
كان المركز قد نشر فى وقت سابق مقطع فيديو لحث سيدات مصر على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ينطلق التصويت فيها خلال أيام، وذلك تحت شعار "لو ملكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
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