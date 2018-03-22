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مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 3 آلاف شخص من الغوطة

الخميس، 22 مارس 2018 01:20 م
مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 3 آلاف شخص من الغوطة الغوطة





أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم المركز الروسى لمصالحة أطراف النزاع فى سوريا الجنرال فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 3 آلاف مدنى قد غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين منذ صباح اليوم الخميس .

وقال زولوتوخين -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الخميس- "إنه بمساعدة المركز الروسى لمصالحة أطراف النزاع، يستمر خروج المدنيين عبر نقطة العبور للممر الإنسانى من الغوطة الشرقية، وخرج من الغوطة الشرقية أكثر من 3 آلاف مدنى".

يذكر أن التلفزيون السورى أعلن فى وقت سابق اليوم أن 27 مسلحا و182 مدنيا غادروا مدينة حرستا التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى الغوطة الشرقية، عبر ممر آمن إلى أراضى تابعة للحكومة السورية.

 

 


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