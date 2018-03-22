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الخميس، 22 مارس 2018 07:55 م
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مدير مركز تحديث الصناعة يفتتح معرض متخصص فى ماكينات الطباعة

الخميس، 22 مارس 2018 07:48 م
مدير مركز تحديث الصناعة يفتتح معرض متخصص فى ماكينات الطباعة مدير مركز تحديث الصناعة يفتتح معرض ماكينات الطباعة





كتب إسلام سعيد
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افتتح اليوم الخميس، المهندس أحمد طه برعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المعرض الدولى ايجى ستيتش اند تكس جارمنتس فى دورته الثامنة.
 
يعد المعرض من أهم المعارض المتخصصة فى عرض ماكينات الحياكة والطباعة والتطريز بالإضافة إلى مستلزمات تصنيع الملابس الجاهزة من خيوط واكسسوارات.
 
جدير بالذكر أن المركز يشارك بتنسيق الاجتماعات الثنائية على هامش فعاليات المعرض فى ضوء اهتمامه بنقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لقطاع الملابس الجاهزة لتطوير جودة وتنافسية المنتج المصرى، كما قام محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة بزيارة المعرض وكذلك تفقد جناح المركز.
 

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مركز تحديث الصناعة

معرض ماكينات الطباعة

تصنيع الملابس




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