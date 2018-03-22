مديرية تعليم شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة دوان







شمال سيناء محمد حسين

اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان انها ، نظمت اليوم احتفالا باليوم العالمى لمتلازمة دوان برعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء و ذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهوريه باعتبار عام 2108 لذوى الاعاقة .

شارك فى الاحتفال ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم محمد وكيل المديرية،وتضمن فقرات وعروض فنية فقرات رياضيه للموهوبين.