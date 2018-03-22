مديرية تعليم شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة دوان

مديرية تعليم شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة دوانالخميس، 22 مارس 2018 08:02 م
تعليم شمال سيناء تحتفل بمتلازمة دوان
شمال سيناء محمد حسين
إضافة تعليق
اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان انها ، نظمت اليوم احتفالا باليوم العالمى لمتلازمة دوان برعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء و ذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهوريه باعتبار عام 2108 لذوى الاعاقة .
شارك فى الاحتفال ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم محمد وكيل المديرية،وتضمن فقرات وعروض فنية فقرات رياضيه للموهوبين.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة