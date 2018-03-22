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الخميس، 22 مارس 2018 08:17 م
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مديرية تعليم شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة دوان

الخميس، 22 مارس 2018 08:02 م
مديرية تعليم شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة دوان تعليم شمال سيناء تحتفل بمتلازمة دوان





شمال سيناء محمد حسين
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اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء  فى بيان انها  ، نظمت اليوم احتفالا باليوم العالمى لمتلازمة دوان برعاية اللواء  السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء و ذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهوريه باعتبار عام 2108 لذوى الاعاقة .

شارك فى الاحتفال  ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم محمد وكيل المديرية،وتضمن فقرات وعروض فنية فقرات رياضيه للموهوبين.

 


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