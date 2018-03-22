مديرية أمن الشرقية تكرم أمهات وزواجات الشهداء بنادى الشرطة







الشرقية- فتحية الديب

نظمت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، احتفالية لتكريم أمهات وزواجات الشهداء، من أبناء محافظة الشرقية، بنادى ضباط الشرطة بالزقازيق.

حضر الحفل اللواء حسام عبد السلام، حكمدار المديرية، واللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وعددا من القيادات الأمنية.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وقام مدير أمن الشرقية، بتقديم عدد من الهدايا لأسر الشهداء، وأوضح أن وزارة الداخلية، بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لا تنسى رجالها من الشهداء ودائما بجوارهم، وقام عدد من أسر الشهداء بتقديم بعض الطلبات التى تلقها مدير الأمن ووعد بالنظر فيها.