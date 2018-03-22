مدريد تواصل تعليق الحكم الذاتى فى "كتالونيا" حال فشل تنصيب رئيس جديد







فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، اليوم، الخميس، إن الحكومة الإسبانية ستستمر فى تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى والتى تعلق الحكم الذاتى لإقليم "كتالونيا" حال فشل تنصيب رئيس للإقليم مجددا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس البرلمان الكتالونى، روجى تورنت، أكد ترشح نائب جديد لرئاسة الإقليم داعيا إلى عقد جلسة تنصيبه اليوم الخميس بعد أن أخفقت المحاولتان السابقتان لتنصيب رئيس إقليمى.

وبحسب الصحيفة فإن المرشح الجديد هو جوردى تورول المتحدث باسم حكومة كتالونيا المقال فى أكتوبر الماضى، وذلك للإسراع فى تشكيل حكومة إقليمية لإنهاء وصاية حكومة مدريد على كتالونيا وإلغاء تطبيق المادة 155.

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة 155 ستظل سارية حتى تتسلم الحكومة الكتالونية الجديدة "وفقا للقانون"، وفى حال إخفاق جديد لتشكيل حكومة، سيتم انعقاد انتخابات كتالونية جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن قاضى المحكمة العليا بابلو يارينا المسئول عن القضية الانفصالية أنه سيتم غدا الجمعة استدعاء تورول وخمسة نواب انفصاليين آخرين، حيث خرج أربعة منهم مع تورول من السجن فى ديسمبر الماضى، لعرض تدابير احترازية جديدة مع إمكانية دخولهم السجن مجددا إذا طلب الادعاء العام أو النيابة العامة ذلك.

وكان تورول سجن فى نوفمبر الماضى بتهمتى العصيان واختلاس الأموال العامة فيما أطلق سراحه فى ديسمبر الماضى بعد دفع كفالة مالية بقيمة 100 ألف يورو غير أنه ما زال فى قائمة الاتهام التى تشمل عددا من كبار قادات الحكومة الكتالونية السابقة وعلى رأسها الرئيس المقال الهارب إلى بلجيكا كارليس بويجديمونت.