محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقها

محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقهاالخميس، 22 مارس 2018 01:15 م
محكمة -أرشيفية
دمياط ــ عبده عبد البارى
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قضت محكمة الأسرة بدمياط، بتطليق ربة منزل من زوجها طلقة بائنة بالخلع مع أمره بعدم التعرض لها، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وكانت " ه. ش" ربة منزل ومقيمة بدمياط قد أقامت دعوى خلع أمام محكمة بندر دمياط ضد "و .س" نجار، وقالت المدعية فى دعواها إنها تزوجت بموجب العقد الشرعى الصحيح بتاريخ 23 سبتمبر 2005 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تمض فترة قصيرة حتى تبدلت أحواله، وساء فى معاملتها والتعدى عليها بالضرب دون وجه حق .
وقالت الزوجة فى دعواها، إنها لا ترغب فى استمرار الحياة الزوجية معه، لأنها تشعر تجاهه بالنفور والكراهية وتخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وهذه الكراهية، وخاصة أنه أساء فى عشرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .
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