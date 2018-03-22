محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقها

قضت محكمة الأسرة بدمياط، بتطليق ربة منزل من زوجها طلقة بائنة بالخلع مع أمره بعدم التعرض لها، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

خلع

محكمة

وكانت " ه. ش" ربة منزل ومقيمة بدمياط قد أقامت دعوىأمامبندر دمياط ضد "و .س" نجار، وقالت المدعية فى دعواها إنها تزوجت بموجب العقد الشرعى الصحيح بتاريخ 23 سبتمبر 2005 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تمض فترة قصيرة حتى تبدلت أحواله، وساء فى معاملتها والتعدى عليها بالضرب دون وجه حق .