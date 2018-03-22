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محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقها

الخميس، 22 مارس 2018 01:15 م
محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقها محكمة -أرشيفية





دمياط ــ عبده عبد البارى
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قضت محكمة الأسرة بدمياط، بتطليق ربة منزل من زوجها طلقة بائنة بالخلع مع أمره بعدم التعرض لها، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكانت " ه. ش" ربة منزل ومقيمة بدمياط  قد أقامت دعوى خلع أمام محكمة بندر دمياط  ضد "و .س" نجار، وقالت المدعية فى دعواها إنها تزوجت بموجب العقد الشرعى الصحيح بتاريخ 23 سبتمبر 2005  ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تمض فترة قصيرة حتى تبدلت أحواله، وساء فى معاملتها والتعدى عليها بالضرب دون وجه حق .
 
وقالت الزوجة فى دعواها، إنها لا ترغب فى استمرار الحياة الزوجية معه، لأنها تشعر تجاهه بالنفور والكراهية وتخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وهذه الكراهية، وخاصة أنه أساء فى عشرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .
 
وأوضحت المدعية فى دعواها رقم 1780 لسنة 2014  أنه دأب الاعتداء عليها بالضرب والسب، مضيفة أنها أقامت دعوى قضائية ضده بعد ان رفض تطليقها عدة مرات، وتطالب بخلعها مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية المتمثلة فى 2000 جنيه مؤخر صداقها.

 

 


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