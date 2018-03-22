video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محامى ريهام سعيد: ننتظر صحة الإفراج لخروجها من الحبس

الخميس، 22 مارس 2018 12:29 م
محامى ريهام سعيد: ننتظر صحة الإفراج لخروجها من الحبس المحامى جميل سعيد- أرشيفية





كتب ــ عامر مصطفى
إضافة تعليق

قال المحامى جميل سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، إن قسم شرطة السلام، ينتظر قرار صحة براءة موكلتى من المحكمة حتى يتم إخلاء سبيلها من القسم، وذلك بعد الحكم الصادر أمس والقاضى ببراءتها من التهمة الموجهة إليها بقضية خطف الأطفال.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين الذين قضت المحكمة ببرءاتهم، وهم ريهام ومصور، ورئيس تحرير البرنامج، سيخرجون من قسم شرطة السلام، بعد وصول قرار من النيابة بصحة الإفراج عنهم، وبعد يتوجه كل منهم إلى منزله.

وفى نفس السياق، قال المحامى محمد صبرى، دفاع معدة برنامج صبايا الخير الصادر فى حقها حكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات"، أنهم سوف يتقدمون بالطعن علي الحكم الصادر من المحكمة عقب استلام الحيثيات ومعرفة أسباب الحكم.

كانت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قضت أمس ببراءة كل من الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، وأكرم النحاس، ومحمد راضي، فيما عاقبت مُعدَّة البرنامج "غرام عيسى" بـ"السجن عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات"، في قضية "خطف الأطفال"، وعاقبت المحكمة كل من المتهمين "عطية ناصر، ومحمد طه" بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 200 ألف جنيه، لكل منهما، وبـ"المشدد 5 سنوات" لإسلام خالد.

كان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، ضم أحمد عاصي، مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد، وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري، رئيس النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

البراءة لـ"ريهام سعيد" و3 من فريق إعداد "صبايا الخير" فى قضية خطف الأطفال.. الحبس مع الإيقاف لـ"غرام".. السجن المشدد "5 و15" سنة لـ 3 متهمين.. فرحة عارمة وزغاريد.. ووالد الإعلامية:كنت واثق من براءتها والحمد لله

ريهام سعيد

جميل سعيد

صبايا الخير

محكمة

براءة ريهام سعيد

غرام عيسى

خطف الاطفال

قسم السلام

اخبار الحوادث

حبس ريهام سعيد




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة