محامى ريهام سعيد: ننتظر صحة الإفراج لخروجها من الحبس







كتب ــ عامر مصطفى

قال المحامى جميل سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، إن قسم شرطة السلام، ينتظر قرار صحة براءة موكلتى من المحكمة حتى يتم إخلاء سبيلها من القسم، وذلك بعد الحكم الصادر أمس والقاضى ببراءتها من التهمة الموجهة إليها بقضية خطف الأطفال.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين الذين قضت المحكمة ببرءاتهم، وهم ريهام ومصور، ورئيس تحرير البرنامج، سيخرجون من قسم شرطة السلام، بعد وصول قرار من النيابة بصحة الإفراج عنهم، وبعد يتوجه كل منهم إلى منزله.

وفى نفس السياق، قال المحامى محمد صبرى، دفاع معدة برنامج صبايا الخير الصادر فى حقها حكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات"، أنهم سوف يتقدمون بالطعن علي الحكم الصادر من المحكمة عقب استلام الحيثيات ومعرفة أسباب الحكم.

كانت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قضت أمس ببراءة كل من الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، وأكرم النحاس، ومحمد راضي، فيما عاقبت مُعدَّة البرنامج "غرام عيسى" بـ"السجن عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات"، في قضية "خطف الأطفال"، وعاقبت المحكمة كل من المتهمين "عطية ناصر، ومحمد طه" بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 200 ألف جنيه، لكل منهما، وبـ"المشدد 5 سنوات" لإسلام خالد.

كان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، ضم أحمد عاصي، مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد، وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري، رئيس النيابة.