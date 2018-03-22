محافظ مطروح يعلن استعدادات المحافظة لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية







مطروح – حسن مشالى

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، تحت عنوان "مطروح تنتخب" للإعلان عن استعدادات المحافظة لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية وخاصة فى المدن الحدودية مثل سيوة والسلوم والتجمعات الصحراوية لتسهيل عملية التصويت، بحضور قيادات المحافظة .

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ثقته بوطنيه أبناء مطروح ووعيهم السياسى بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وانه سيتم توفير كل وسائل المواصلات بالمحافظة من أتوبيسات وسيارات مجاناً لنقل الناخبين والتيسير عليهم، مع مراعاة الطبيعة والعادات القبلية فى نقل الناخبات الى مقر لجان الاقتراع خلال أيام الانتخابات الرئاسية ايام 26 و27 و28 مارس الجارى .

و أوضح اللواء علاء ابو زيد محافظة مطروح، أن المحافظة ستقدم كافة الدعم والتيسيرات وتوفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين بكافة القرى والتجمعات البعيدة فى الصحراء إلى مقار انتخابهم والعودة بما يتماشى مع عادات وتقاليد المرأة البدوية وتقديمه لكافة الدعم لانجاح العملية الاتخابية وكذلك تخصيص اتوبيسات خاصة للنساء مجانا .